غوغل تحتفل باليوم العالمي للرياضيات( Pi Day )

(المستقلة)..احتفلت شركة غوغل اليوم باليوم العالمي للرياضيات Pi Day عبر شعارها الرسمي على النطاق الرئيسي الخاص بمحركها للبحث، و Pi Day هو يوم مخصص للاحتفال بالثابت الرياضي “𝝅”، بدأ الاحتفال به عام 1988 أي منذ 30 عاما الفيزيائي لاري شو، وغالبا ما يتم الاحتفال به عبر تناول شريحة من الفطائر المفضلة.

ويشار إلى الثابت “باي” بالحرف اللاتيني “𝛑”، ويمثل النسبة بين محيط الدائرة إلى قطرها، وهو عنصر أساسي في الرياضيات وخصوصا الهندسة، حيث يمثل عنصرا مهما في تحديد مساحة الدائرة من خلال القانون A=𝛑r².

ويحتفل العالم بـ “يوم ط” في 14 آذار/مارس من كل عام لأن 14/3 تشبه قيمة الثابت ط أو “𝛑” وهو 14.3، ويحتفل البعض بيوم Pi Day أيضا في 22 تموز/يوليو من كل عام حيث يُكتب العديد أيضا على النسق 22/7، ويصادف Pi Day ميلاد عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين.

ويمثل شعار غوغل الاحتفالي بـ “يوم باي” فطيرة من قبل طاهي المجنات الشهير Dominique Ansel، ونشرت غوغل مقطع فيديو قصير يوضح كيفية إعداد Dominique Ansel للفطيرة الاحتفالية .