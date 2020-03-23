غوتيريش يوجه نداء لوقف اطلاق النار في جميع انحاء العالم

(المستقلة).. وجه الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم

وقال غوتريش في النداء الذي وجهه مساء اليوم، يواجه عالمنا عدوا مشتركا هو فيروس كوفيد-19، فهذا الفيروس يهاجم الجميع بلا هوادة، ولا يأبه لأي اصل عرقي أو جنسية أو فصيل أو دين.

واضاف وفي الوقت نفسه، لا تزال النزاعات المسلحة تحتدم في جميع أنحاء العالم،ومن يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات هم الأكثر ضعفاً – النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون. وهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.

منوها الى أن “النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب.وأن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلاً، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة.وأن اللاجئين وغيرهم ممن شرّدتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف”.

وشدد على “أن ضراوة الفيروس تبيّن جنون الحروب”.

وتابع بالقول “لهذا السبب فإنني أدعو اليوم إلى وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء العالم.لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.”

وخطاب غوتريتش الأطراف المتحاربة قائلا ” اتركوا الأعمال العدائية.ضعوا مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا. أخرسوا البنادق؛ وأخمدوا المدافع؛ وأوقفوا الغارات الجوية.فهذا الأمر حاسم الأهمية …من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة.ومن أجل فتح نوافذ ثمينة لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. ومن أجل جلب شعاع من الأمل إلى حيث تعيش الفئات الأكثر ضعفا إزاء فيروس كوفيد-19.”

ودعا الى أن نستلهم ” الحلول من التحالفات والحوارات التي تتبلور ببطء بين الأحزاب المتنافسة ليتسنى وضع نهج مشترك لمواجهة فيروس كوفيد-19. ولكننا بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير”.

وشدد بالقول “ضعوا حدا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا.ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن.فهذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية، الآن أكثر من أي وقت مضى”.