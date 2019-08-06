غوتشي تتوج رسميًا كأكثر العلامات التجارية إثارة في عالم الأزياء

(المستقلة)..توّجت دار الأزياء الإيطالية الراقية كأكثر علامة تجارية إثارة في العالم تبعاً لثاني أهم منصة بحث عالمية خاصة بعالم الأزياء Lyst من خلال قائمتها المؤثرة لعام 2019 الربع سنوية حول عالم الصناغة.

وقد حجزت هذه العلامة الأيقونية مكانها في أعلى قمة عالم الموضة للمرة الخامسة على مدى العامين الماضيين من خلال الزيادة في مبيعاتها بمعدل نمو 20 بالمئة في الربع الأخير متفوقةً بذلك على علامة Off-White.

لا عجب في حصول علامة الأزياء على هذا اللقب بعد تلك القوة الدافعة التي تلقتها والتي حافظت عليها منذ أن تولى أليساندرو ميكاييل منصب مديرها الإبداعي وكشف عن التوجه المحوري الجديد لغوتشي من خلال عرض أزياء خريف وشتاء 2015-2016.

وموسم بعد الآخر بدأت دار الأزياء التي تبلغ من العمر مئة عام بتقديم تصاميم فريدة وغاية في الرقية مستوحاة من كل ما هو قديم والت تلبي حاجات عشاق الموضة الذواقين من خلال التغيير الذي أحدثته على مفهوم الرقي والفخامة وإطلاق العنان لثورة ثقافية عالمية.

وبنفس تلك الروح الإبداعية الخلاقة كشفت غوتشي عن تقنية جديدة والتي تتيح الفرصة لعملائها بتجريب أحذيتها الرياضية بشكل افتراضي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تنصيب مديرها الإبداعي المعروف بإسهابه بالتصاميم كرئيس مشارك td فعالية Met Gala وهي العوامل التي عززت المبيعات العالمية ومقاييس وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيل العلامة التجارية إلى قمة الصناعة.

وإليك القائمة كاملة:

1-جوتشي/ Gucci

2- أوف وايت/ Off-White

3- بالينسياغا/ Balenciaga

4- فالينتينو/ Valentino

5- برادا/ Prada

6- فيرساتشي/ Versace

7- فيندي/ Fendi

8- ستون أيلاند/ Stone island

9- نايكي/ Nike

10- سان لوران/ Saint Laurent

11- فيتيمينتس/ Vetements

12- بربري/ Burberry

13- دولتشي أند جابانا / Dolce & Gabbana

14- جيفينشي/ Givenchy

15- بالم أنجيلز/ Palm Angels

16- أديداس/ Adidas

17- مونكلير/ Moncler

18- موسكينو/ Moschino

19- ييزي/ Yeezy

20- بالمان/ Balmain