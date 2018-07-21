“غناء سري” .. صراع الذات مع الواقع

نزار عبد الغفار السامرائي

“…الفقدان الذي بدأت فيه رحلة الذات في وجدان العمر، هو العلامة الفارقة التي ميزت حياتي ونحتت الحزن في ملامحي، وان لكل شخص في هذه الدنيا منطلقا لذاته، وهذا المنطق هو الذي يحدد ملامح حياته ومساراتها، وعليّ أن أدرك أنك وجدت في حياتي كنافذة للفقدان الذي هيمن على وجداني وذهني”..

ابدأ بهذا الاقتباس الطويل من حوار يحدث فيه الأستاذ الجامعي صادق محمد عوض نفسه في الفصل الأخير من رواية “غناء سري” للشاعر والروائي والصحفي منذر عبد الحر ، كون “الفقدان” يشكل، وفق قراءتي ، الثيمة الأساسية للنص الذي يأتي على شكل تداع حرّ على لسان الاستاذ الجامعي الذي يعود لتتبع حياته الماضية بعد بلوغه الستين في لحظة مشاهدته وجه طالبة جديدة تصل قاعة المحاضرة متأخرة، ليسترد وهو على اعتاب الستين ذكرى حبه الاول عندما كان في الخامسة او السادسة من عمره.

سنين طويلة يستردها بسره وهو يحكي لنا عن تلك الأيام التي تناوبت فيها الأحداث والمصاعب والوجوه والمشاعر وهو ينتقل من مكان الى مكان ، فيرتحل من المدينة الى الهور ثم الى قرية على أطراف المدينة قبل ان ينتقل الى البصرة (المدينة الكبيرة) ثم يعود الى القرية ومنها الى القاهرة فبغداد (عواصم واسعة).. حكاية حياة تبدأ بفقدان الحبيبة الصغيرة التي يقالبها بمشاعر من طرف واحد وتنتهي بفقدان صورة حبيبته الاولى ،الطالبة سحر وزميلها عادل الذي يرتبط به بعلاقة أبوية ويرى فيه صورته وهو طالب بالكلية.

وفي الوقت الذي تتداعى الهواجس والمشاعر في داخل السارد/الاستاذ الجامعي، تنعطف في لحظة ليحدثنا عن حياته متدرجا من طفولته حتى وصوله الى اللحظة التي يكتشف فيها أن الفقدان هو ما يميز مسار حياته.

وبهذا الشكل يتخذ مسار السرد خطين متوازيين يلتحمان ببعضهما داخل كلّ فصل من فصول الرواية، الخط الاول ينثال بشكل تداع حرّ ليكشف عن المشاعر التي تصطرع داخل الرجل الستيني وهو يشعر بأنجذاب نحو طالبته الصغيرة، فيما يتحرك الخط الثاني بمسار تاريخي ليحدثنا عن تاريخه الشخصي من لحظة الوعي الاول وصولا الى اللحظة الراهنة. مع المرور بالأحداث الكبيرة التي شهدها العراق.

ولكلّ مسار من المسارين السرديين شخصياته التي تظهر وتختفي وفق مستلزمات الحكي، فيقتصر المسار الاول على شخصية (تخيلية) تتخذ وضع المروي له هي مها ،التي يتخيل الراوي انه يبوح لها بمشاعره وهي تمثل تلك الفتاة التي شعر بالحب الاول ازائها عندما كانا طفلين رغم الفوارق الاجتماعية التي تفصلهما. يرافق هذه الشخصية شخصيتان اساسيتان هما سحر تلك الطالبة التي تشبه مها او هو يتخيل انها كذلك والتي تكون المحفز لسرد أحداث الرواية، وزميلها عادل المحب للشعر والذي يرافقها اينما كانت في الكلية. وتتشابه هذه الشخصيات الثلاثة في ان الراوي في النهاية يفقدهم جميعا، مها منذ الدراسة الابتدائية بأنتقاله مع عائلته من المدينة الى الهور، و سحر التي تضطرها ظروف العراق الى الهجرة مع عائلتها، وهو ما يدفع عادل الى الاختفاء ، وبأختفائهما يدرك الراوي ماذا يعني الفقدان له من أثر طيلة حياته. ولا ادري هل لحظة أدراكه لفقدان عادل هي ما جعله يعود بالذاكرة الى ايامه الأولى، أم اننا امام سرد خطي متواصل منذ لحظة وقوع نظراته على وجه سحر وهي تدخل باب قاعة المحاضرة ، اذ لحظة الفقدان هذه تجعلنا نعود مجددا الى احدى شخصيات المسار الثاني للسرد، وهي شخصية سهاد زميلة الاستاذ في جامعة البصرة عندما كان طالبا والتي تضطرها الظروف السياسية ايضا الى مغادرة العراق مع عائلتها، رغم اختلاف طبيعة الظروف كون سهاد وعائلتها منتمين الى حزب معارض اي هم جزء من الصراع السياسي والفكري آنذاك، فيما سحر وعائلتها ليس جزء من الصراع القائم الآن، ومع ذلك كانت النتيجة واحدة.

وإضافة الى سهاد وابيها فأن المسار الثاني يتناول شخصيات عديدة تتمثل بعائلة الاستاذ(ابيه، وأمه، اخوه، وجده، أعمامه وأبنائهم، وبناتهم التي تصبح احداهن زوجة له) وصولا الى الأشخاص الآخرين الذين يظهرون في تاريخ العائلة مثل زميل ابيه في مكبس التمور او المرأة اللعوب التي ترتبط مع عمه بعلاقة قبل ان تصبح غانية في ملهى بالبصرة برفقة زوجه، او تلك الفتاة التي تهرب مع حبيبها ما يتسبب بحرق مكبس الامور، او الشيخ عائد الذي يلعب دورا اساسيا في حياة الاستاذ.

ويمكننا أن نلاحظ هنا أمراً جدير بالأشارة والتأويل وهو ان وفاة الجدّ ادى الى تفكك العائلة (الأخوة وأبنائهم) وأنهيار تجارتهم، فيما وفاة الأب (أب الاستاذ، عمه) لم يكن له ذلك التأثير، أذا لم نقل انه أعادة اواصر العلاقة بين العائلة، حيث ان الاستاذ يعود الى عمه الذي يصبح (كبير العائلة) ويتزوج ابنته، كما ان العم المبتعد عن أخوته يعود الى أحتضانهم مجددا، كما أن الشيخ عائد يزوج ابنته لأخ الاستاذ الاصغر، كما يزوج ابنه من اختهم. وهذا يتوافق مع سير الأحداث الخارجية المتعلقة بالاوضاع العامة في البلد. ولكننا هنا لانريد ان نفرط بالتأويل، وندع الحكاية تنساب بأحداثها الواقعية دون انحراف نحو أبعاد أخرى. فالاستاذ الجامعي الفاعل الاساسي في الرواية لم ينحز نحو تفسير الأحداث بالشكل الذي يمكننا من الوصول الى تأويل أحداثها،رغم انه المؤبر الذي ينقل لنا الأحداث من زاوية رؤيته هو وأكتفى بعرضها لنا، رغم انه يلمح الى امتلاكه موقفا فكريا او سياسيا معينا، لم يكشف عنه بوضوح سوى انه معارض للأفكار المهيمنة اثناء فترة النظام السابق الذي حكم العراق قبل 2003، كما أنه يشير الى ان زميلته سهاد، ووالدها كانا معتنقين لـ”فكر تقدمي” دون تسمية مباشرة لهذا الفكر رغم ان دلالة الحدث تشير الى الافكار الشيوعية.ومع تأثر السارد بهذا التوجه لزميلته ووالدها الى انه لم يكن يحمل انتماء معينا يصرح به، وانما بقي بحدود التأثر الذي لم يظهر بوضوح على الأفكار التي يطرحها والتي تنحاز نحو الذاتية، وربما هذا ناتج ان السارد لا يروي الا ما يعرفه هو، فلا يحدد توجهات الاخرين وافكارهم ومشاعرهم، اما ما يخص ذاته فيحصره بمراجعة لأحداث الماضي والمشاعر التي تضطرم داخله “غناءه السري”، والتي تجعله في حالة صراع بين انجذابه للطالبة الجديدة ،ليس لذاتها ولكن لكونها بحبه القديم “الطفولي” الذي لم يفارقه،من جهة وبين حبه لزوجته،ابنة عمه، التي رافقته بصبر وانجبت له بنتين وولد.

وبالعودة الى مساري السرد فأن الخط الاول ينساب بلغة شعرية تذكرنا بأن المؤلف هو شاعر معروف، لديه الأمكانية بنسج اللغة بشكل جذاب ليعبر عن ما يتصارع داخل استاذ النحو في كلية الآداب، من مشاعر يحاول أن يكتمها لكنه لم يستطع الفكاك منها فيعمل على محاورة فتاته الاولى التي لا يعرف عنها شيئا، لكنها تحتل موقع المسرود له/المروي له، الذي يفضي اليه بكل مكنونات نفسه من مشاعر وذكريات.

وفي نقطة ما ينعطف السرد من تلك الأنثيالات نحو الواقع فيبدء الراوي/السارد بالحديث عن تاريخ العائلة لتنعطف اللغة ايضا نحو الجمل الإخبارية التي تهدف الى ايصال المعلومة الى المتلقي بشكل مباشر، حتى أنه في أحيان ما يذهب الى ذكر جزئيات لا تجد من الضرورة ان تترادف على الذاكرة بعد سنين طويلة وأحداث كثيرة وكبيرة، ما يجعل القارىء يشعر بأن أنسيابية التلقي هي الاخرى تتغير بشكل مفاجيء، وكأنها تعرضت الى مطب أصطناعي يوقظه من لحظة الاستمتاع بأنثيال اللغة المعبرة عن المشاعر، ليتحول الى مجرد متلق لمعلومات تهدف الى الحكي بدون الغوص الى العمق، قبل ان يعود ثانية الى الخط السردي الاول ، وهكذا يتناوب الخطان على الظهور في الخطاب السردي وكأنه قد أدمج قصتين في خطاب واحد الاولى تتحدث عن اللحظة الراهنة والأفكار التي تدور برأس الراوي، والثانية تتحدث عن السيرة الذاتية للراوي نفسه. وما يحسب للكاتب انه اوجد عبر تواصل الحكي نقاط تلاق بين القصتين تشكل لحظة انعطاف في زمن السرد دون ان يخلّ بأنسيابيته، ولولا تغير لغة السرد لما شعر المتلق بذلك الأنعطاف لتمتزج اللحظة الحالية، بالزمن الماضي.

ولما كان العنوان يشكل العتبة الأساسية لفهم النص فأننا نستطيع أن نقول ان انثيالات اللحظة الراهنة التي تدور في نفس الراوي والتي لا يريد ان يعرف بها أحد هي البؤرة التي يعمل الكاتب على ايصالها لنا فيسميها داخل النص “غنائي السري” وهو فعلا غناء لا يمكن البوح به أجاد الكاتب في التعبير عنه، متلاعبا بسير السرد وزمنه.

لقد استطاع الروائي والشاعر منذر عبر الحر ان يتجاوز تجربته السابقة في الكتابة الروائية نحو الأفضل، فيما بدى توجهه الشعري واضحا في ثنايا القص،حيث وظفه بما يعطي عملية السرد جمالية أكثر سواء بذكر مقاطع شعرية او او اراء نقدية او جعل احدى شخوصه (الطالب عادل) شاعرا شابا يحمل بذرة الابداع في قصائده.كما ان لغة السرد بعموميتها جاءت “محلقة” حقا كما وصفها الناشر في الغلاف الاخير للرواية.