غلق ملف النازحين في كربلاء قريبا

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، إن “المحافظة تعتزم غلق مجمع النازحين في المحافظة قريبا وبحضور وزيرة الهجرة والمهجرين ، مؤكدا كربلاء اول محافظة استقلت النازحين من المحافظات المهجرة من الموصل والرمادي وديالى .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته اجتماع اللجنة العليا للإغاثة ورعاية النازحين والذي عقد في محافظة اربيل وبحضور وزير التخطيط خالد بتال النجم ووزيرة الهجرة والمهجرين فيان فائق جابرو ووزير داخلية اقليم كردستان ومحافظي نينوى واربيل ودهوك والسليمانية ، إن ” هنالك المئات من العوائل التي بقت في المحافظة ولم تغادر رغم الاستقرار الأمني في مناطقهم “.

وعدّ ذلك يدلل على ” عمق الترابط المجتمعي الذي حصل ما بين اهالي كربلاء والعوائل المهجرة “.

واوضح إن “كربلاء قدمت انواع الدعم للنازحين سواء من الحكومة المحلية في المحافظة ، او العتبات المقدسة واهالي كربلاء ، وسنستمر في دعم ملف النازحين حتى عودة النازحين الى منازلهم “.