غلق مقبرة كربلاء بالكتل الكونكريتية  ومنع زيارة المواطنين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن غلق مدخل مقبرة المحافظة والطرق المؤدية اليها بالكتل الكونكريتية ومنع دخول المواطنين وزيارتها “.

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القيادة باشرت مساء ليل الاحد ، بغلق المقبرة في المحافظة بالكتل الكونكريتية وكافة الطرق المؤدية اليها لمنع دخول المواطنين بزيارة المقابر هذا العام “.

وأضاف إن “تلك الاجراءات جاءت حفاظا على ارواح المواطنين لمنع تفشي فايروس كورونا “.