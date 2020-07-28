غلق محافظة  كربلاء مع فرض حظر شامل من يوم الخميس حتى التاسع من آب

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجوال اعتبارا من يوم الخميس حتى التاسع من شهر آب المقبل .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إسيتم فرض الحظر الشامل في “كربلاء اعتبارا من يوم الخميس 30 تموز الجاري ، وحتى التاسع من شهر آب المقبل “.

وأضاف إن “قرار الحظر الشامل جاء حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية “.

وأكد إن “كربلاء ستغلق نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) مع المحافظات المجاورة اعتبارا من هذه الليلة “.