غلق كربلاء بالكامل ونشر افواج قوات خاصة

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء الاربعاء ، عن غلق محاور المحافظة الاربعة بالكامل ونشر افواج قوات خاصة .

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “افواج من القوات الخاصة ، وأفواج من قيادة العمليات ، وطوارئ كربلاء ، وقوات اسوات انتشرت مع غلق تام في محاور كربلاء الاربعة ، بالإضافة الى الطرق النسيمية ( الريفية ) والبساتين والاراضي الصحراوية “.

وأوضح إن “غلق كربلاء جاء عقب اجتماع خلية الازمة وبحضور قائد عمليات الفرات الاوسط ، لتعزيز الجهد الامني وتطبيق الحظر الشامل للتجوال وعدم دخول الزائرين الى المدينة “.

وأضاف إن “الهدف من هذه الاجراءات صحة الزائرين وأهالي كربلاء ، الذين نشكرهم على تعاونهم الكبير مع اخوانهم من القوات الامنية “.