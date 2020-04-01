غلق كربلاء بالكامل ونشر افواج قوات خاصة

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء الاربعاء ،  عن غلق محاور المحافظة الاربعة بالكامل ونشر افواج قوات خاصة  .

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “افواج من القوات الخاصة ، وأفواج من قيادة العمليات ، وطوارئ كربلاء  ، وقوات اسوات انتشرت مع غلق تام  في محاور كربلاء الاربعة ، بالإضافة الى الطرق النسيمية ( الريفية ) والبساتين والاراضي الصحراوية “.

وأوضح  إن “غلق  كربلاء جاء عقب اجتماع  خلية الازمة وبحضور قائد عمليات الفرات الاوسط  ، لتعزيز الجهد الامني وتطبيق الحظر الشامل للتجوال وعدم دخول الزائرين الى المدينة “.

وأضاف إن “الهدف من هذه الاجراءات صحة الزائرين وأهالي كربلاء  ، الذين نشكرهم على تعاونهم الكبير مع اخوانهم من القوات الامنية “.

التعليقات مغلقة.

الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +