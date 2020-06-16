غلق قاعتين لكمال الأجسام لمخالفتها مقررات خلية الأزمة غربي كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، إن “شعبة الرقابة الصحية في قضاء الحر 11 كم غرب المحافظة أغلقت قاعتين لكمال الأجسام لمخالفتها قرارات خلية الأزمة المحلية .

وقال مدير الشعبة احمد ساجد العبودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الفرق الرقابية الصحية ، قامت بحملة صحية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني ، تمكنت خلالها غلق قاعتين لكمال الأجسام لمخالفتها مقررات خلية الأزمة المحلية والتي أمرت بغلق تلك القاعات “.

وأضاف إن “الغلق جاء ، لاحتمالية نقل عدوى فيروس كورونا ” .