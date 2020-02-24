غلق ضريح الامام علي بن ابي طالب لاجراء التعقيم الطبي

(المستقلة)..قررت السلطات المحلية في محافظة النجف، الاثنين، اغلاق ابواب ضريح الامام علي في المدينة التي سجلت في وقت سابق من اليوم اول حالة اصابة بفيروس كورونا تعود لايراني الجنسية.

وقال مصدر مسؤول في المحافظة، انه تقرر اغلاق أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب لغرض اجراء تعقيم طبي، بعد تشخيص حالة اصابة بفيروس كورونا.

وبدأت صحة محافظة النجف، تطبيق اجراءات خاصة لاحتواء الفيروس منها: التحري عن وجود حالات اخرى ، والتأكد من عدم انتقال الفيروس الى آخرين قد التقى بهم المصاب، وزيارة محل سكناه ومتابعة الحالة الصحية للملامسين له

كما تم التأكيد على الاجراءات الوقائية ،وتكثيف الإجراءات في مطار النجف وجميع المرافق الاخرى.

وذكرت مصادر ان المصاب كان يزور مرقد الامام علي بن ابي طالب قبل ان يشعر باعراض المرض ونقله الى المستشفى.