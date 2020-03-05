غلق المقاهي في سوق الشيوخ احترازا من كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن غلق كافة المقاهي احترازا من فيروس كورونا .

وقال قائممقام القضاء حسين فرج الحسناوي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) ان ” اللجنة المكلفة باشرت بغلق كافة المقاهي في القضاء في اطار الاجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة وخلية الازمة “.

واشار الى ان ” مفارز من الصحة والبيئة والاجهزة الامنية تقوم بمتابعة قرار الغلق لتجنب فيروس كورونا المستجد “.