غلق العيادات الطبية الخاصة في ذي قار لمدة اسبوع

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه رئيس خلية الازمة محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الاربعاء ، بغلق العيادات الطبية الخاصة اسبوعا واحدا ، في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه  ان ” خلية الازمة في ذي قار وجهت بغلق عيادات الاطباء الخاصة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل مدة اسبوع واحد ،  اضافة الى منع اخراج المواد والمستلزمات الطبية خارج المحافظة ، وتوجيه الاجهزة الامنية بتسهيل تنقل الكوادر الخدمية والطبية خلال فترة حظر التجوال “.

ولفت البيان الى ان  ” التوجيهات وتمديد فترة حظر التجوال تاتي في اطار تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “.

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