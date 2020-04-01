غلق العيادات الطبية الخاصة في ذي قار لمدة اسبوع

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه رئيس خلية الازمة محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الاربعاء ، بغلق العيادات الطبية الخاصة اسبوعا واحدا ، في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة في ذي قار وجهت بغلق عيادات الاطباء الخاصة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل مدة اسبوع واحد ، اضافة الى منع اخراج المواد والمستلزمات الطبية خارج المحافظة ، وتوجيه الاجهزة الامنية بتسهيل تنقل الكوادر الخدمية والطبية خلال فترة حظر التجوال “.

ولفت البيان الى ان ” التوجيهات وتمديد فترة حظر التجوال تاتي في اطار تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “.