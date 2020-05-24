غلق السيطرات المؤدية الى كربلاء بالكتل الكونكريتية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد ، عن غلق نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) المجاورة لمحافظات بابل ، بغداد ، النجف ، بالكتل الكونكريتية خلال عيد الفطر ولمدة سبعة ايام .

وقال قائد الشرطة اللواء احمد زويني في تصريح لـــ ( المستقلة ) وجهنا بإغلاق نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) بالكتل الكونكريتية “.

وأوضح إن “القيادة تعتذر عن استقبال أي زائر من المحافظات خلال العيد ولمدة سبعة ايام حفاظا على صحة وسلامة الجميع من تفشي فايروس كورونا ، أضافة الى توجيهات المراجع العليا وقرارات خلية الازمة المركزية بالحظر الشامل “.

وأضاف إن “القيادة وجهت بتسهيل دخول الحالات الانسانية والمواد الغذائية “.