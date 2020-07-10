غلق اغلب معامل انتاج الاوكسجين في كربلاء والاعتماد على المستورد

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت غرفة صناعة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن أغلب معامل أنتاج الاوكسجين الصحي أغلقت وأخرى توقفت عن العمل في المحافظة ، واعتمدت أخرى على استيراد الغازات من دولة الكويت .

وقال رئيس الغرفة كاظم الياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغرفة حذرت في ندوات صناعية عديدة ، من كارثة غلق المعامل الوطنية، والاستيراد من دول الجوار ومنها دولة الكويت “.

وأضاف إن “دولة الكويت زودت بعض المعامل حسب الاتفاقات بخزانات لخزن المنتج المستورد، وبيعه بسعر أرخص من الإنتاج الوطني “، مؤكدا إن “المنتج المستورد ظهرت له نتائج خطيرة الآن ، دون الكشف عنها “.

وأشار الى إن “بعض الشركات المنتجة للأوكسجين الوطنية ومنها شركة الحسام ، استمرت بالإنتاج ويجب على الدولة دعم هذه المعامل، وتذليل العقبات وتوفير الطاقة الكهربائية “.