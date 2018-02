غلطة غادة عبد الرازق

(المستقلة)..شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تضحك بعفوية. وعلّقت عليها قائلة: (And I love thais too very much) .

ولكن الغلطة التي ارتكبتها عبد الرازق هي كتابتها لكلمة This بـ Thais الأمر الّذي عرّضها للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها، خصوصاً وأنّ فنّانة مثلها يتابعها الآلاف يجب أن تتأكّد من كل ما تنشره قبل مشاركتهم إيّاه، حسب موقع النشرة.

ومن بين التعليقات، كان اللّافت تعليق زميلتها مي عز الدين قائلة: (أنا كمان بحب الصورة دي).