غلاب: المواقع الاباحية لاتقل خطورةً عن داعش ونؤيد غلقها

(المستقلة)..وصفت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سميعة الغلاب المواقع الاباحية بأنها لاتقل خطورةً عن اجرام عصابات داعش الارهابية فيما اعلنت تأييدها لجميع الاصوات المطالبة بغلقها.

وذكر بيان لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية ،انه” سعياً لتطبيق وصايا المرجعية العليا بالحفاظ على رصانة النسيج الاسري والمجتمعي ونبذ كل ما هو مخل بالآداب والاعراف ، وضمن الحملة الواسعة لأغلاق المواقع اللاأخلاقية استضافت الهيئة التنظيمية لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية ،اليوم الاثنين لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية ممثلةً برئيسة اللجنة سميعة الغلاب والاعضاء وجرى خلال اللقاء بحث آليات غلق المواقع الاباحية والتثقيف لخطورتها داخل المجتمع وانها لاتقل خطورة عن عصابات داعش الارهابية”.

واضاف” كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر اعلامي موسع خلال الايام المقبلة وبحضور لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية لغرض نقل مطالب ابناء الشعب العراقي الخاصة بغلق تلك المواقع وتسليمها للحكومة مه وجوب خلق رأي عام داخل مجلس النواب لتحقيق هذا المطلب “.

من جانبها عبرت رئيس اللجنة سميعة الغلاب خلال اللقاء عن سرورها لهذه المبادرة التي تهدف الى غلق المواقع الا اخلاقية فيما اكدت دعمها لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية في تحقيق هذا المطلب المطالب داخل مجلس النواب .