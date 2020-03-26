غسان مسعود: كورونا منتج أميركي

المستقلة /أثار الفنان السوري غسان مسعود حالة من الجدل بسبب حديثه عن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، معتبرا أن هذا الوباء هو من صناعة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مسعود: “أشك بنسبة 50% أن هذا صناعة، خليني اقولك شغله أن الأمريكان شاطرين يضلوا رقم 1 في العالم، وشاطرين يحققوا حالة هلع في الكوكب، ويجعلوا من كورونا حاليا الوباء الأكثر فتكا والي بده يقضي على البشرية كاملة، في الوقت ضحايا كورونا حتى اليوم لا تساوي 10 من ضحايا حوادث الطرق”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تصريح الفنان السوري بين مؤيد ومعارض، فبعضهم رأى أن هذه سياسة عالمية وتحدّ بين الصين وأميركا، وآخرون أبدوا استغرابهم من حديث غسان مسعود الذي تبنى فكرة المؤامرة في هذه القضية العالمية، وأشاروا إلى أن العديد من الأشخاص العرب يؤيدون هذه الفكرة.