”غزية” للمخرج نبيل عيوش يتصدر قمة إيرادات السينما بالمغرب

(المستقلة)..احتل الفيلم السينمائي المغربي”غزية” للمخرج نبيل عيوش المركز الأول، وأصبح في الصداره منذ طرحه بدور العرض السينمائية المغربية، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2018، محققا أعلى الإرادات في أسبوعه الأول .

عرفت القاعات السينمائية بمجموعة من المدن إقبالا جماهيريا كثيفا، ويتعلق الأمر بكل من مدينة الدار البيضاء، الرباط ،طنجة ،تطوان، فاس، خريبكة، مراكش وأغادير، نظرا للصيت والضجة التي أحدثها الفيلم بتناوله لعدة مواضيع تهم الحريات الفردية والعدالة الاجتماعية .

وأعرب مخرج الفيلم المغربي نبيل عيوش عن سعادته بملاقاة الجمهور المغربي، وبالإقبال الكبير والنجاح منقطع النظير الذي حصل عليه الفيلم، والذي أبانت عليه الإرادات المهمة التي جعلت الفيلم يتصدر قائمة البوكس أوفيس بالمغرب أمام أفلام مغربية أخرى، كما أكد نبيل عيوش أنه سعيد أيضا بردود الفعل الجيدة والايجابية للنقاد والجمهور الذي ملئ القاعات السينمائية عن أخرها.

ويجسد الفيلم قصص خمس شخصيات تمثل وجوه متعددة في المجتمع المغربي، حاول نبيل عيوش إبرازها من خلال سرد حكاية كل واحدة منها، عبد الله ، سلمى ، جو، حكيم وإيناس، تجسد بطريقتها الخاصة جزء من المغرب.