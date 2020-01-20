غزة : تواصل إطلاق البالونات الحارقة وتحذير من عدوان جديد

المستقلة /علقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على تواصل إطلاق نشطاء للبالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر.

وأكد عضو الهيئة الوطنية العليا، القيادي وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن الشعب الفلسطيني في “حالة صراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقه أن يمارس كل أشكال النضال وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

وقال في تصريح رصدته ” المستقلة” : “نحن في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، نعتبر أن ما يقوم به النشطاء من الشباب من إلقاء بالونات حرارية، يأتي ردا على مماطلة الاحتلال وتنصله من الالتزام بتنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة”.

ونبه خلف إلى أن “مماطلة الاحتلال تستدعي تدخل الإخوة المصريين للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار الممتد علي مدار 13 عاما على قطاع غزة”.

ونوه القيادي، إلى أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي وبقرار سياسي، تعمد إلى تضخيم هذا عمليات إطلاق البالونات وتصويره بأنه فعل يهدد كيان الاحتلال من أجل تهيئة الرأي العام الاقليمي والدولي لتبرير أي عدوان محتمل علي قطاع غزة، وخلق مبرر لاستهداف مجموعات النشطاء أو قصف مواقع معينة، وهذا ما يجب أن يوضح للعالم في وسائل الإعلام المختلفة”، بحسب رأيه.

وفي ذات السياق، أكد موقع “i24” الإسرائيلي، أن وقوع انفجار فوق أحد منازل المستوطنين في مستوطنة “سديروت” جنوب فلسطين المحتلة ناجم عن بالون أطلق من غزة، دون وقوع إصابات.

وقامت قوات من الاحتلال الأحد، بـ”عمليات تمشيط في أحد شوارع مدينة سديروت جنوب إسرائيل، بعد ورود تقارير عن وجود بالون يحمل متفجرات، وقد انفجر في أحد الشوارع”.

وأفاد الموقع، بأنه “عثر السبت على حزمة من البالونات المتفجرة في أحد أحياء سديروت، وتم استدعاء خبير مختص بالمتفجرات، ولم يتسبب الأمر بأي إصابة”.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، الخميس الماضي، عدة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، زاعمة أن القصف جاء ردا على إطلاق البالونات، وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن “مروحية حربية أغارت على بنية تحتية تابعة لحماس، تستخدم لأعمال تحت أرضية في شمال قطاع غزة”، زاعما أن الغارة العسكرية “جاءت ردا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم”