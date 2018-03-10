“غزالي” سعد لمجرد يحقق اكثر من 3 ملايين مشاهدة في 15 ساعة فقط

(المستقلة)..طرح المطرب المغربي سعد لمجرد مساء الجمعة 9 آذار/مارس أغنيته الجديدة “غزالي غزالي” عبر قناته الرسمية على موقع YouTube.

وتعد أغنية “غزالي غزالي” هي الأولى التى يطرحها لمجرد بعد عودته للمغرب التي غاب عنها لمدة عام ونصف بسبب قضيته الشهيرة والتي أحتجز بسببها في فرنسا.

وحققت الأغنية على YouTube بعد 15 ساعة فقط من طرحها ما يقرب من 3 ونصف مليون مشاهدة، إذ يعتر لمجرد من قلائل المطربين في الوطن العربي التى تحقق أغانيهم هذه الأرقام الخيالية في وقت قصير.

ومن ناحية أخرى، نفى المغربي سعد لمجرد ما تردد عن استجوابه مؤخرا في المحكمة، وذلك بسبب دعوى الاغتصاب المرفوعة ضده من قبل فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

كما أكد الفنان المغربي أنه فى حال وجود أي مستجدات أو تطورات فى القضية سيعلن عنها للجمهور والرأي العام بنفسه، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سعد لمجرد غادر سجن “فلوري” الفرنسي في نيسان/أبريل 2017.