غريغ ريكارت مصاب بفيروس كورونا

المستقلة /أعلن الممثل الأميركي في المسلسل التلفزيوني الطويل “ذا يونغ أند ذا رستلس” The Young and the Restless، غريغ ريكارت، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد “كوفيد ــ 19″، عبر منشور على “إنستغرام”، أمس الثلاثاء.

وقال ريكارت إن العوارض بدأت بالظهور عليه قبل أسابيع قليلة، إذ عانى من كحة خفيفة تفاقمت لاحقاً. وشُخصت إصابته خطأ بالالتهاب الرئوي.

وأضاف، أمس الثلاثاء، في منشوره: “أكّد الفحص إصابتي بفيروس كورونا. أنا في الـ43 من العمر، وأتمتع بصحة جيدة، ولا أدخن، ولا أشرب الكحول كثيراً. كما أحرص على تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، وهذه التجربة الأصعب في حياتي”.