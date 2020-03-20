غرفة تجارة بغداد تنفذ حملة تعفير واسعة ومتواصلة

(المستقلة)..تواصل غرفة تجارة بغداد حملة تعفير الاسواق للوقاية من تداعيات فايروس “كورونا” حيث نظمت حملة تعفير شارع الجهمورية.

وقال بيان صحفي للغرفة ان الحملة تنفذ باشراف مباشر من قبل رئيس الغرفة فراس الجمداني وبالتنسيق من قِبل عضو مجلس الإدارة علي جواد المختار، ومدير قسم المتابعة والخدمات عمر دريول السوداني مع مديرية صحة الكرخ ومديرية صحة الرصافة من أجل التعاون المشترك.

وذكر البيان ان الغرفة بدأت حملة تعفير منذ اكتشاف اول اصابة بفايروس “كورونا” في البلاد، كاجراء وقائي لحماية المواطن ومن يتردد على الاسواق المحلية، رافقت ذلك حملة واسعة لتعفير وتطهير مناطق واسعة من بغداد ونشر التوعية البيئية خدمة للمواطن والاسرة التجارية والتعامل مع الأزمات بشكل واقعي وميداني حقيقي يعكس حجم المسؤولية والإهتمام بمصالح الناس وتوسيع مجال الخدمات على أرض الواقع وتقديم الدعم لأصحاب المحال بشتّى الوسائل للنهوض بالواقع التجاري والخدمي.

واكد البيان تفاعل المواطنين وتعاونهم بشكل كبير مع فرق الحملة، وكذلك زوار الامامين الكاظمين(عليهم السلام)، وأعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله غرفة تجارة بغداد من دعم ومساندة بتوجيهات رئيس غرفة تجارة بغداد .

يذكر ان الغرفة اكدت تواصل الحملة بهدف تعفير وتطهير مناطق أخرى من العاصمة بغداد كمبادرة خدمية وواجب وطني من أجل دفع الضرر ومحاربة فايروس “كورونا”.