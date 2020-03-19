غرفة تجارة بغداد تطالب بإعادة فتح الموانئ العراقية

(المستقلة)..حذرت غرفة تجارة بغداد من تداعيات إغلاق الموانئ العراقية على واقع عرض البضائع في الاسواق المحلية.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني لـ(المستقلة) نظرا للإجراءات الاحترازية التي اعتمدت جراء إصابة عدد المواطنين بفايروس “كورونا” المستجد، يجب ان تتكاتف جميع الجهات من اجل الحفاظ على استقرار السوق المحلي مستغربا من قرار غلق الموانئ العراقية، وعده بالأجراء الذي لابد من اعادة النظر به.

وأضاف ان غلق المواني العراقية يقود الى نتائج قد تربك واقع الاسعار وهذا يؤدي الى ارباك اقتصاد العائلة العراقية، الامر الذي يتطلب اعادة النظر بهذا القرار والسماح لحركة البضائع ان تسير بانسيابية عالية في الموانئ، باعتماد افضل سبل الوقاية من فايروس “كورونا”.