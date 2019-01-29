غرفة تجارة بغداد تدعو الاردن لرفع سمة الدخول عن التجار العراقيين لزيادة فرص الاستثمار

(المستقلة)..اكدت غرفة تجارة بغداد ضرورة زيادة التعاون التجاري بين العراق والأردن بمختلف المجالات ، داعية الجانب الأردني الى رفع سمة الدخول عن التجار العراقيين.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني في كلمة القاها اثناء حفل استقبال الوفد الحكومي الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين “ان تعافي الاقتصاد العراقي يؤشر ايجابا على اقتصاديات المنطقة والعالم، كونه مهم على كافة الاصعدة، وهذا ما أدركته جميع اقتصاديات العالم”.

وأشار الحمداني الى ان “طموح غرفة تجارة بغداد من تواجد الوفد الأردني الشقيق ان يكون انطلاقة حقيقية لتحقيق الاتحاد الكمركي العربي والسوق الحرة العربية والشراكة الاستراتيجية”.

وبين أهمية مناقشة ملفات تعزز واقع التعاون الاقتصادي ونقله الى مرحلة جديدة.

وشدد الحمداني على ضرورة ان يعمل الجانبين باتجاه تسهيل وحرية انتقال البضائع والأموال بين البلدين، وعلى راسها تسهيل مهمة “رفع تأشيرة الدخول عن التجار بين الجانبين”، ما يشكل عودة حقيقية للعلاقات بين البلدين.

من جانبه أكد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني ان امام الشركات الأردنية فرص تجارية عديدة متوفرة في عموم العراق يمكن استثمارها والعمل عليها، مـوكدا استعداد الوزارة لتذليل كل الصعاب التي قد تواجه تلك الشركات.

ولفت العاني الى ان العراق بات قبلة للتجارة العالمية بسبب ما يحتويه من فرص تجارية يمكن ان تعزز من زيادة الرصيد الاقتصادية خاصة وان البرنامج الحكومي يشجع على الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

من جانبه اوضح وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري، ان القطاع الصناعي الأردني شريك حقيقي في السوق العراقية وإمكانية دعم الصناعة العراقية بالتعاون المشترك هي تفاهمات مستمرة بين الجانبين.

وأشار الى ان الصناعة العراقيين تحاول اليوم ان تنافس نظيراتها من دول المنطقة وذلك من خلال طرح منتجاتها وفق المواصفات المعتمدة، مجددا دعوته بضرورة دعم الصناعة العراقية من خلال وضعها في أولويات عمل الحكومة العراقية.

الى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في كلمة القاها بالأحتفال، أهمية وجود وفد المملكة الأردنية الهاشمية في العراق لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة التي يعمل عليها البلدين، مشيرا الى ان هنالك وفد تجاري أردني يرافق الوفد الحكومي وهو الان يدرس سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المنفعة للبلدين من خلال الاطلاع على فرص الاستثمار والتجارة للطرفين.