غرفة تجارة بغداد تتوقع مشاركة شركات عالمية ورصينة في المعرض الافتراضي

المستقلة / – توقعت غرفة تجارة بغداد مشاركة شركات عالمية كبيرة ورصينة في المعرض الافتراضي الذي يجري العمل على تهيئته بالتعاون مع وزارة التجارة.

وقال رئيس الغرفة فراس رسول الحمداني بتصريح لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة ، ان غرفة التجارة سباقة دائما لإقامة مشروع حيوي ومهم كهذا، للتواصل مع العالم الخارجي اقتصادياً، بهدف التعرف على جميع الاسواق العالمية، فضلا عن الحصول على الوكالات العالمية عن طريق اقامة المعارض الافتراضية بسبب ما خلفته جائحة كورنا من ركود اقتصادي في جميع الدول.

واضاف ان الغرفة دأبت على مخاطبة الجهات ذات العلاقة المتمثلة بالشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة، التي ابدت استعدادها للتعاون بهذا المشروع منذ شهر نيسان الماضي، مؤكدا الحاجة الى دراسة مستفيضة لنجاح طرح المشروع المهم، لكونه يعد الاول من نوعه في البلاد.

واشار الحمداني الى ان جائحة كورونا، ولدت الكثير من المخاوف من خلال التواصل المباشر، منوها بان المعرض سيكون فرصة لعرض بضائع تلك الشركات في العراق لكونه سوقاً رائدة ومستهلكة للمنتوجات الاجنبية، ويحتاج التجار والمواطنون الى الاطلاع على احدث ما موجود في الاسواق العالمية من بضائع.

وافصح عن وجود مفاوضات مع الشركة الالكترونية الراعية لهذا المعرض للاتفاق معها بشأن آلية اقامته وكيفية عرض المنتوجات وتواصل المستهلكين مع الشركات لعرض البضائع وكيفية الشراء منها أو توريد بضائعها الى العراق