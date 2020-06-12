غرامة 500 الف دينار لمسبحين في كربلاء تعمل بالخفاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن فرض غرامات مالية تقدر 500 الف دينار بحق مسبحين رياضيين في المحافظة يعملان بالخفاء لجذب الشباب، لمخالفتهم شروط خلية الازمة .

وذكر مدير شعبة الرقابة الصحية كرار جواد العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الفرق الصحية بقطاع المركز قامت بجولات صحية على المسابح لمتابعة مدى الالتزام بتوصيات خليتي الازمة المركزية والجهات الصحية من عدوى فيروس كورونا “.

وقال إن “جميع المسابح مغلقة باستثناء اثنين منها يعملان بالخفاء ، وقد فرضت غرامات قانونية بحق كل واحد منهما 500 الف دينار والايقاف عن العمل لمخالفتهم ضوابط العمل “.

وأوضح إن “الغرامات فرضت استنادا الى قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 ، وعند عدم الالتزام بذلك ، وبعد فرض تلك الغرامة ، يتم غلق المرفق الترفيهي ، وإحالة صاحبه للمحاكم المختصة مع فرض غرامة مالية ثانية بنفس قيمة الأولى “.

يذكر أن” مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا تظهر الشباب وهم يزاولون السباحة في المسابح في كربلاء وبأعداد كبيرة جدا ، مما دعا صحة كربلاء تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم “.