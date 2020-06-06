غرامة 25 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة  في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء  ، فرض غرامة  مبلغ 25 الف دينار على كل مواطن لا يرتدي كمامات وكفوف الوقاية الصحية ، اضافة التأكيد على الدوائر الحكومية والأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم استقبال الدوائر لأي مراجع لا يرتدي الكمامات والكفوف.

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “الخلية  قررت الاستمرار بغلق منافذ المحافظة ،  إلا للحالات الاضطرارية الانسانية ،  وتسهيل حركة البضائع والسلع والكوادر الصحية والامنية “.

وأوضح  كما “تم التأكيد على منع التجمعات منعا باتا في الساحات العامة ،  وقاعات المناسبات ،  والجوامع  ، والحسينيات “.

وتابع كما “تم التشديد على أصحاب المحال التجارية ( المولات ) ، والمطاعم ، والافران ، المصرح لهم  الالتزام على الإجراءات الوقائية ، وفي حال عدم الالتزام يتم  الغلق  ، وأحاله صاحبه وفق قانون الصحة العامة الى المحاكم المختصة “.

وأكد إن “هذه الاجراءات جاءت  لسلامة المواطنين ، بعد تزايد حالات الإصابات في المحافظة بفيروس كورونا “.

الى ذلك أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، عن استحداث  نقاط تفتيش امنية  ( السيطرات )  وكمائن اضافية في المناطق الصحراوية لمنع تسلل الوافدين “.

وقال إن “الكمائن والسيطرات الامنية الاضافية ، جاءت بعد رصد خروقات في بعض الطرق النيسمية من جهة محافظة النجف ، وتم اتخاذ الإجراءات وغلق الطرق بشكل تام “.

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