غرامة 25 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة  في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، فرض غرامة مبلغ 25 الف دينار على كل مواطن لا يرتدي كمامات وكفوف الوقاية الصحية ، اضافة التأكيد على الدوائر الحكومية والأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم استقبال الدوائر لأي مراجع لا يرتدي الكمامات والكفوف.

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “الخلية قررت الاستمرار بغلق منافذ المحافظة ، إلا للحالات الاضطرارية الانسانية ، وتسهيل حركة البضائع والسلع والكوادر الصحية والامنية “.

وأوضح كما “تم التأكيد على منع التجمعات منعا باتا في الساحات العامة ، وقاعات المناسبات ، والجوامع ، والحسينيات “.

وتابع كما “تم التشديد على أصحاب المحال التجارية ( المولات ) ، والمطاعم ، والافران ، المصرح لهم الالتزام على الإجراءات الوقائية ، وفي حال عدم الالتزام يتم الغلق ، وأحاله صاحبه وفق قانون الصحة العامة الى المحاكم المختصة “.

وأكد إن “هذه الاجراءات جاءت لسلامة المواطنين ، بعد تزايد حالات الإصابات في المحافظة بفيروس كورونا “.

الى ذلك أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، عن استحداث نقاط تفتيش امنية ( السيطرات ) وكمائن اضافية في المناطق الصحراوية لمنع تسلل الوافدين “.

وقال إن “الكمائن والسيطرات الامنية الاضافية ، جاءت بعد رصد خروقات في بعض الطرق النيسمية من جهة محافظة النجف ، وتم اتخاذ الإجراءات وغلق الطرق بشكل تام “.