غرامة ١٠٠ الف دينار على السيارات المخالفة لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار

TO GO WITH AFP STORY by W.G. Dunlop, Iraq-Syria-conflict-US-Baghdad-curfewIraqis celebrate on February 8, 2015, the lift of curfew in central Baghdad. Iraqis roared through central Baghdad in dozens of cars flying flags, honking horns and filling the street with smoke from their screeching tyres to celebrate the end of a years-old nightly curfew. "Long live Iraq!", one young man shouted while hanging out the window of a passing car early on Sunday morning. It was the first night in years that Baghdad residents could stay out as late as they wished, after Iraqi premier Haider al-Abadi ordered an end to the long-running curfew that had most recently lasted from midnight to 5:00 am (1800 to 0200 GMT). AFP PHOTOALI AL-SAADI

( المستقلة)….دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الى فرض غرامة مالية على جميع مخالفي قرار حظر التجوال، فيما حدد الغرامة بـ 100 الف دينار لاصحاب المركبات.

وقال العطا في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن “على دوائر المرور ضرورة فرض غرامات مالية على كل من يخالف اجراءات حظر التجوال”.

وأكد محافظ بغداد  على، “فرض وتطبيق القوانين والالتزام بمقررات خلية الازمة خلال حظر التجوال وفرض غرامة مالية تصل الى ١٠٠ الف دينار على اصحاب السيارات المخالفين لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار في حالة عدم دفعها”. ( النهاية)

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