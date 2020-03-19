غرامة ١٠٠ الف دينار على السيارات المخالفة لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار

وقال العطا في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن “على دوائر المرور ضرورة فرض غرامات مالية على كل من يخالف اجراءات حظر التجوال”.

وأكد محافظ بغداد على، “فرض وتطبيق القوانين والالتزام بمقررات خلية الازمة خلال حظر التجوال وفرض غرامة مالية تصل الى ١٠٠ الف دينار على اصحاب السيارات المخالفين لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار في حالة عدم دفعها”. ( النهاية)