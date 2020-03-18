غرامات مالية لمن يخالف قرار حظر التجوال في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، إن “المحافظة وجهت الاجهزة الامنية بفرض غرامات مالية رادعة لمن يخالف قرار حظر التجوال الذي قررته خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا دون ذكر مبلغ الغرامة .

وجددت كربلاء أمس الثلاثاء ، قرار حظر التجوال من ثلاثة ايام بدء من الاثنين وتنتهي اليوم الاربعاء الاسبوع الجاري ، الى منتصف الاسبوع المقبل “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب “اجتماع مع قائدي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء ، إن “سلامة المحافظة من خطر الاصابة بفايروس كورونا هي الاساس ولا نقبل المجاملات ، او التهاون في تطبيق قرار حظر التجوال “.

وشدد على “ضرورة القيام بعقوبات رادعة ، فضلا عن غرامات مالية بحق من يخالف قرار الحظر”.