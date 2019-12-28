غد قرعة اختيار المتبقين من اعضاء مفوضية الانتخابات من قبل قضاء كوردستان

غد قرعة اختيار المتبقين من اعضاء مفوضية الانتخابات من قبل قضاء كوردستان

(المستقلة)… من المقرر ان يتم اجراء يوم غد الاحد قرعة اختيار المتبقين من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل قضاء كوردستان.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم انه ستتم “قرعة اختيار المتبقين من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي سيتم اجراءها من قبل القضاة في اقليم كوردستان يوم غد الاحد الموافق٢٩/١٢ الساعة١٢ ظهرا في مقر مجلس القضاء الاعلى الكائن في الحارثية موقع ساعة بغداد”.

وانتخب مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين سبعة قضاء لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال اعلام المجلس في بيان انه بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات.

وذكر الاعلام انه بعد ايام ستجري قرعة قضاة اقليم كوردستان حيث سيباشرون عملهم كاعضاء مفوضية الانتخابات.(النهاية)