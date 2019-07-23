غدا.. 3 كويكبات تقترب من الأرض ..وناسا تراقب بحذر

(المستقلة)..قال موقع “ذي صن” البريطاني أن وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” تتوقع اقتراب 3 كويكبات “بشكل وثيق” من الأرض في مسار تصادمي يوم الأربعاء 24 تموز/يوليو.

ويتحرك أكبر الكويكبات: 2019 OD، البالغ عرضه 120 مترا، بسرعة تبلغ 68944 كم/الساعة. ولكن لا داعي للذعر لأنه من المحتمل أن يسافر على بعد 353049 كم عن الأرض.

ويمكن أن يبدو هذا الرقم مرتفعا جدا، ولكن بالنسبة للأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض، فالمسافة هذه تعد قريبة إلى حد ما.

ويُطلق على ثاني أكبر كويكب يقترب يوم الأربعاء من كوكبنا، اسم 2015 HM10، ويمكن أن يصل عرضه لنحو 110 أمتار. ويتحرك بسرعة 34182.4 كم/الساعة، وسيكون على بعد أقل من 3 ملايين ميل عند تسجيل مروره قرب الأرض.

أما الكويكب الثالث والأخير الذي يقترب من الأرض يوم غد، 2019 OE، فسيكون على بعد 961914.56 كم، حيث سيتحرك بسرعة 32444 كم/الساعة.

وتراقب وكالة “ناسا” الأجسام التي تقترب من كوكبنا بشكل مستمر ومنتظم، ولكنها تؤكد أن “الممر الوثيق” الفلكي يمكن أن يكون بعيدا جدا عن احتمال “تدمير الإنسانية” في المستقبل القريب.

المصدر: ذي صن