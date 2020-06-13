غدا..ميسان تنفذ الحظر الجزئي ودوام دوائر الدولة بنسبة  ٢٥% 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، السبت، عن تنفيذ الحظر الجزئي اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال بيان الخلية أن محافظ ميسان علي دواي ترأس الاجتماع السابع عشر للخلية، لمتابعة الموقف الوبائي في المحافظة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .

و تقرر استنادا الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءَ ولغاية الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 2020/6/14 إلى أشعار آخر

وأشار الى شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) من كل أسبوع بالحظر الكلي الشامل، مبينا أن الدوام بالنسبة لموظفي دوائر الدولة سيكون بنسبة لا تزيد عن 25% وحسب الحاجة والضرورة.

واكد العمل بالاستثناءات المعمول بها سابقاً .مع استمرار دوام الأجهزة الأمنية ودوائر الصحة بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – العاملين في الخطة التسويقية – صيانة مشاريع ري وبزل ميسان – مصارف (الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة) .

وشدد البيان على الزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين .لافتاً إلى السماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها .

ودعا البيان إلى فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً اثناء مدة رفع الحظر باستثناء أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية .

ونوه إلى عدم السماح بإقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها . سامحاً لمركبات الأجرة (التكسي) للعمل اثناء فترة رفع حظر التجوال . والسماح للشباب بممارسة النشاطات الرياضية في الساحات المثيلة من الساعة الرابعة مساءً ولغاية التاسعة مساءً وكل حسب منطقته عدا أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعلى مديرية الشباب والرياضة اخذ التعهدات والالتزام بذلك .

ووجه الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة .

ودعا إلى الاستمرار بتكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر الوباء.