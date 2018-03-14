غدا..منتدى بغداد الثقافي يعقد ندوته الشهرية الاولى

(المستقلة)..تفتتح امانة بغداد ،يوم غد الخميس، الندوة الشهرية الاولى لمنتدى بغداد الثقافي التابع لها .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان” الندوة الاولى للمنتدى تتضمن لمحة تاريخية عن بدايات تأسيس هذا الصرح الثقافي قبل اكثر من 35 عامامضت “.

واضافت أن الندوة يحضرها عدد من المثقفين والادباء والشعراء ورواد المجالس الثقافية البغدادية وذلك على قاعة المتحف البغدادي الكائن قرب النصب التذكاري للشاعر معروف الرصافي في الساعة الخامسة عصراً .

يذكر ان منتدى بغداد الثقافي التابع لأمانة بغداد كان قد أسس في عام (1990) بهدف تسليط الضوء على ملامح من تاريخ وتراث العاصمة بغداد .. من خلال استضافة المفكرين والمؤرخين والمعنيين بالشأن البغدادي .