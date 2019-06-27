غدا.. مجلس كربلاء يعقد جلسة طارئة لأنتخاب محافظ جديد 27/06/2019 مقالات مشابهة نائب : عبدالمهدي رشح شخصيات لم تنجز شيئاً مميزاً يؤهلها لتولي الدرجات الخاصة 28/06/2019 التمييز ضد الأقليات 27/06/2019 الكعبي يدعو لتشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية 27/06/2019 (المستقلة).. كشف مصدر مطالع عن عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة كربلاء المقدسة يوم غد الجمعة لاختيار محافظ جديد . وأشار المصدر الى ان قرار عقد الجلسة ،مساء يوم غد، قد جاء بعد قرار محكمة القضاء الاداري بأقالة المحافظ عقيل الطريحي . 2019-06-27 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest