غدا.. مجلس كربلاء يعقد جلسة طارئة لأنتخاب محافظ جديد

(المستقلة).. كشف مصدر مطالع عن عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة كربلاء المقدسة يوم غد الجمعة لاختيار محافظ جديد .

وأشار المصدر الى ان قرار عقد الجلسة ،مساء يوم غد، قد جاء بعد قرار محكمة القضاء الاداري بأقالة المحافظ عقيل الطريحي .