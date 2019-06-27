الرئيسية / تنبيهات / غدا.. مجلس كربلاء يعقد جلسة طارئة لأنتخاب محافظ جديد

غدا.. مجلس كربلاء يعقد جلسة طارئة لأنتخاب محافظ جديد

27/06/2019

(المستقلة).. كشف مصدر مطالع عن عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة كربلاء المقدسة يوم غد  الجمعة لاختيار محافظ جديد .

وأشار المصدر الى ان قرار عقد الجلسة ،مساء يوم غد، قد جاء بعد قرار محكمة القضاء الاداري بأقالة المحافظ  عقيل الطريحي .

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2019