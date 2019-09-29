غدا..رؤساء دول وحكومات يشاركون في مراسم دفن شيراك

(المستقلة)..أعلنت الرئاسة الفرنسية أن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا أنهم سيحضرون غدا الاثنين مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وقال الإليزيه إن بين الرؤساء الذين أعلنوا حضورهم الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والكونغولي دينيس ساسو نغيسو، ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

وستجري هذه المراسم للرئيس الأسبق الذي توفي الخميس عن 86 عاماً في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12,00 (10,00بتوقيت غرينتش) الإثنين.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

ومن الشخصيات الأجنبية التي أعلنت مشاركتها أيضاً قادة سياسيون كانوا يشغلون مناصبهم في فترة حكم شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء الاسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، والرئيس السنغالي السبق عبدو ضيوف.

وكان العديد من الشخصيات في العالم حرصوا على تكريم الرئيس الفرنسي الراحل منذ الخميس، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهيلاري كلينتون.

أما فلاديمير بوتين الذي عبر في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” عن بعض الإعجاب بجاك شيراك ووصفه بأنه أكثر رئيس أجنبي أثار إعجابه، فقد حيا الخميس فيه قائدا “حكيماً وصاحب رؤية”.

بينما اكتفت الرئاسة الإيرانية بإصدار بيان مقتضب أعربت فيه عن تعازيها للشعب الفرنسي بعد وفاة الرئيس الاسبق، تحدثت الصحف الإيرانية بإسهاب السبت عن آخر “زعيم شعبي” فرنسي.

حداد ومراسم وداع

وأعلن الإثنين يوم حداد وطني تكريما للرجل الذي كان من شخصيات الحياة السياسية الفرنسية لأربعين عاماً.

وفي الساعة التاسعة والنصف (07,30 بتوقيت غرينتش) صباح الاثنين، تقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11,00 (09,00 بتوقيت غرينتش) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة سان سولبيس حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الإدارات والمدارس عند الساعة 15,00.

وليتاح لكل الفرنسيين تكريم شيراك، بدأت مراسم شعبية اعتباراً من الساعة 14,00 الأحد تحت قبة ليزانفاليد.

المصدر: يورونيوز