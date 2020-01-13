غدا..برشلونة يحسم مصير فالفيردي

(المستقلة).. ذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، نقلًا عن مصادر من داخل النادي الكتالوني، ان النادي سيصدر بيانا رسميا بشأن وضع مدرب. الفريق ارنستو فالفيردي.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد، الثلاثاء، بشأن المدرب الجديد للبلوجرانا.

وأكدت تقارير اليوم الإثنين أن برشلونة أبلغ بالفعل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، بالبدء في مفاوضات فسخ عقده.

وتأزم وضع مدرب البارسا بعد هزيمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بالدور نصف النهائي، الأمر الذي فتح الباب أمام إقالته.

وكان نادي السد القطري قد أكد ان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع تشافي هيرنانيز مدرب النادي القطري، وقائد الفريق الكتلوني السابق لغرض خلافة فالفيردي دون توضيح التفاصيل.