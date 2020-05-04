غدا.. انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على حكومة الكاظمي

مصدر لـRT: التصويت على حكومة الكاظمي في التاسعة من مساء الثلاثاء

(المستقلة).. أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد موعد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي مساء يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر لـ(المستقلة) ان جلسة التصويت ستعقد الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء للتصويت على حكومة المكلف، مصطفى الكاظمي ، وأن الحلبوسي دعا النواب لحضور الجلسة.

وأشارت مصادر الى ان المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي طلب من رئيس مجلس النواب تحديد موعد انعقاد الجلسة بعد التوصل الى اتفاق مع الكتل الرئيسة بالحضور والتصويت لاعضاء الحكومة، منوها الى أن الكاظمي اجرى تعديلات على عدد من الأسماء المرشحة بطلب من كتلة الفتح.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت ان كتل الفتح وسائرون والحكمة والنصر قد اتفقت على التصويت للحكومة الجديدة، التي حظيت أيضا برضا الكتل السنية والكرد، فيما اعلن ائتلافي دولة القانون والوطنية عن اعتراضهما على التشكيلة الحكومية وعدم حضورهما جلسة التصويت.