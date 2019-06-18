غدا.. انطلاق مؤتمر شرق المتوسط البحري في لبنان

(المستقلة).. تنطلق في لبنان يوم غد الاربعاء فعاليات مؤتمر شرق المتوسط البحري East Med Maritime Conference 2019 ، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديمين البحريين.

ويسجل المؤتمر حضورا لافتا من أكثر من 30 دولة إقليمية وأوروبية لبحث تحديات الصناعة البحرية واستدامة موانئ شرق البحر المتوسط، وقطاع اللوجستيات، وأهم المشاريع والتحديات القائمة والمستقبلية، بحضور كبرى خطوط الشحن والموانئ ومالكي السفن وأحواض بنائها وإصلاحها ووسطاء النقل والصناعات الداعمة لها، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية البحرية العريقة.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر EMMC 2019 تعريف بواقع القطاع البحري ومختلف جوانبه، وضعه الحالي والمستقبلي وعلاقته بالإقتصاد الوطني، إلى جانب عرض جهوزية المنطقة لتشريعات المنظمة البحرية الدولية المقررة عام 2020، الأوفشور ودور التكنولوجيا في استدامة أعمال مدراء السفن.

ويناقش المتحدثون كيفية تعزيز واستدامة دور المرافئ العربية والإقليمية كمراكز محورية لجذب الخطوط العالمية وعمليات سلاسل التوريد، وسيبحث عدد من الأكاديميين والمتخصصين البحريين في تنمية كفاءات الموارد البشرية في مجال النقل والإمداد في الصناعات البحرية.