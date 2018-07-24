غدا الملتقي الاقتصادي للمبدعين العرب بمقر الجمعية الافريقية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي
غدا الملتقى الاقتصادي للمبدعين العرب بحضور عدد من الدبلوماسيين و البرلمانيين و قادة المجتمع
تعقد مؤسسة المبدعين العرب الملتقى الشهري لها مساء الثلاثاء القادم بمقر الجمعية الافريقيه بالزمالك تحت عنوان ( فرص الاستثمار المتاحة بين مصر و أفريقيا ) و ذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب و الأفارقة ولفيف من نواب البرلمان و رجال الأعمال و قادة المجتمع …
المتحدثين :
السفير د. محمد عبد الغفار / رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي
اللواء.ا.ح محمد الشهاوي / مستشار كلية القادة و الأركان
اللواء .أ. ح محمود خليفة / مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية
اللواء.أ.ح محمد ايمن / نائب محافظ القاهرة
النائبة سولاف درويش / عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
د. عزت يوسف / المحامي الدولي و رئيس اللجنة الدولية بالاتحاد العربي لفض منازعات المستثمرين
د. هاني سفراكس / رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية
المستشار سمير زبدية / امين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية
اللواء د. محسن الفحام / مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق و الخبيرالأمني و الاستراتيجي
اللواء مصطفى سعد عبيه / رئيس مركز مدينة ههيا بالشرقية
الصغيرة احلام المهدي / رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة الافرواسيوية
رجل الأعمال / ايمن نبوي عبد العظيم صاحب شركة نيو مايند
ا. ماريو البرديسي رئيس لجنة الاستثمار لمبادرة مصر بحبها
يدير الملتقى / الإعلامية سهير شلبي رئيس مؤسسة المبدعين العرب
و يقدمه الإعلامي كابتن / جمال سعد
المنسق الإعلامي/ ا. ناريمان حسن
يحضر الملتقى لفيف من رجال الأعمال المصريين و الأفارقة و نواب بالبرلمان و قيادات مجتمعية و يبدأ بكلمات المتحدثين ثممداخلات الحضور ثم تسليم شهادات التكريم لبعض القيادات و الإعلاميين