غدا الملتقي الاقتصادي للمبدعين العرب بمقر الجمعية الافريقية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غدا الملتقى الاقتصادي للمبدعين العرب بحضور عدد من الدبلوماسيين و البرلمانيين و قادة المجتمع



تعقد مؤسسة المبدعين العرب الملتقى الشهري لها مساء الثلاثاء القادم بمقر الجمعية الافريقيه بالزمالك تحت عنوان ( فرص الاستثمار المتاحة بين مصر و أفريقيا ) و ذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب و الأفارقة ولفيف من نواب البرلمان و رجال الأعمال و قادة المجتمع …

المتحدثين :

السفير د. محمد عبد الغفار / رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي

اللواء.ا.ح محمد الشهاوي / مستشار كلية القادة و الأركان

اللواء .أ. ح محمود خليفة / مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية

اللواء.أ.ح محمد ايمن / نائب محافظ القاهرة

النائبة سولاف درويش / عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

د. عزت يوسف / المحامي الدولي و رئيس اللجنة الدولية بالاتحاد العربي لفض منازعات المستثمرين

د. هاني سفراكس / رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية

المستشار سمير زبدية / امين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية

اللواء د. محسن الفحام / مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق و الخبيرالأمني و الاستراتيجي

اللواء مصطفى سعد عبيه / رئيس مركز مدينة ههيا بالشرقية

الصغيرة احلام المهدي / رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة الافرواسيوية

رجل الأعمال / ايمن نبوي عبد العظيم صاحب شركة نيو مايند

ا. ماريو البرديسي رئيس لجنة الاستثمار لمبادرة مصر بحبها

يدير الملتقى / الإعلامية سهير شلبي رئيس مؤسسة المبدعين العرب

و يقدمه الإعلامي كابتن / جمال سعد

المنسق الإعلامي/ ا. ناريمان حسن

يحضر الملتقى لفيف من رجال الأعمال المصريين و الأفارقة و نواب بالبرلمان و قيادات مجتمعية و يبدأ بكلمات المتحدثين ثممداخلات الحضور ثم تسليم شهادات التكريم لبعض القيادات و الإعلاميين