غدا الاجتماع ال62 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سيعقد الاجتماع الثاني والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 9-10/5/2018، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة معالي المستشار الدكتور/ فهد محمد العفاسي – وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ونائب رئيس المكتب التنفيذي وسيحضر فعاليات الاجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بكل من الدول العربية التالية : المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية العراق، دولة الكويت.

وسيفتتح الاجتماع سعادة السفير/د. فاضل محمد جواد – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حيث سيتناول جدول أعمال الاجتماع الــ 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المواضيع التالية :

1- مكافحة الارهاب.

2- توحيد التشريعات العربية.

3- شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

4- مشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

5- تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

6- الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب.

7- جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.