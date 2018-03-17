غدا افتتاح متحف الصين بالقرية الفرعونية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غدا تفتتح القرية الفرعونية وادارتها متحفا جديداً لدولة الصين الشعبية بحضور سفير الصين والملحق الثقافي الصيني والدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق ورئيس الجامعه المصرية الصينية.

واوضحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام بالقرية انه من المقرر ان يبدأ اليوم بجولة نيلية مع السفير والحضور الساعه الخامسة يليها عمل استعراض رقص صيني امام المعبد الساعه السادسة ويليه المؤتمر الصحفي الساعه السادسة والنصف مع كلمة الاستاذ مجدي الزيات مدير عام القرية وكلمة السفير وكلمة الدكتور اشرف الشيحي وينتهي الافتتاح بقص شريط المتحف واخذ جولة مع الحضور.