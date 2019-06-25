غدا اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة العراق

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للمياه اجتماعه الثالث عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاربعاء 26/6/2019

صرح بذلك الوزير المفوض د. جمال جاب الله مدير ادارة البيئة والاسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية وقال أن الاجتماع سيناقش عدداً من البنود منها :

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياة في دورته العاشرة والتي عقدت بدولة الكويت في 2/5/2018 والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات او بجهد وطني في اطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في الاجتماع التالي

متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياة والصادر في نفس الاجتماع السابق

التحضير العربي للمنتدي العالمي التاسع للمياة 2021 بالسنغال

كما سيناقش في الاجتماع المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياة والغذاء في الدول العربية وانشطتها.

وسوف يعرض ايضا البند الخاص بـ”جائزة المجلس الوزاري العربي للمياة” .

ويذكر ان من أهم البنود الذي ستناقش في الاجتماع هو البند الخاص بشأن ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياة العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما اضاف انه سيتم مناقشة بند تطوير قطاع المياة في فلسطين ومن المتوقع ان يقوم ممثل سلطة المياة الفليسطينية بتقديم عرض حول المستجدات بشأن تنفيذ القرار .

متابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

واوضح جاب الله ان المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للمياة سوف يصدر مشاريع قرارات بشأن تلك البنود ترفع الى المجلس الوزاري العربي للمياة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 27/6/2019

يذكر أن تم انتخاب جمهورية العراق رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه 2018/2019 ودولة الكويت نائباً للرئيس فيما سيتم خلال دورة انعقاد المجلس تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادميين2020/2021 وسيتم انتخاب رئيسا للمكتب ونائباً له .