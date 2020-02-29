غداً .. متظاهرو المحافظات يعتصمون امام مداخل الخضراء في بغداد

(المستقلة).. تستعد بغداد يوم غد الاحد لاستقبال المتظاهرين المحتجين من المحافظات الجنوبية والوسطى، للاعتصام امام مداخل المنطقة الخضراء.

وطالب علاء الركابي صاحب الدعوة للتظاهر المتظاهرين القادمين من المحافظات الالتزام “بالسلمية وأقصى درجات ضبط النفس مهما قد يحصل من استفزاز من قبل أي جهة، سواء في الطريق أو في مكان التظاهرة، حافظوا على سلميتكم”.

وحدد الركابي،مواقع تجمع المحتجين في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، مبينا ان متظاهري محافظة ذي قار سيتجمعون في منطقة العلاوي، قرب مكتب رئيس الوزراء.

اما محافظات بابل،و كربلاء،و النجف، فسيكون تجمعهم في ساحة دمشق، بينما تم تخصيص ساحة الفارس العربي، لمتظاهري محافظتي واسط،وميسان ، فيما يتجمع متظاهرو الديوانية والمثنى في ساحة قحطان..

واشار الركابي الى أن متظاهري بغداد بامكانهم التواجد في ” أي ساحة يتواجدون بها مع أخوتهم من محافظات الوطن”.

وشدد على أن “التظاهرة تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة عصرا”.

ووجه الركابي المشرفين على حضور المتظاهرين من محافظاتهم الى بغداد بأن يتأكدوا عند الصعود إلى الباصات من “أن الجميع يحمل هويته وتفتيش الجميع للتأكد من عدم وجود أي مندس قد يحمل سلاحا ما، وتسجيل أسماء جميع الركاب في ورقة في كل باص”.

وأكد ضرورة الالتزام “بالتواجد فقط ضمن الساحة المحددة لكل محافظة، كون هذه الأماكن تم إبلاغ قيادة عمليات بغداد بها من أجل أن يقوموا بواجبهم الوطني بتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين”.

وسبق للركابي الذي برز كناشط وقيادي في تظاهرات الناصرية، الدعوة الى تظاهرة مليونية امام بوابة المنطقة الخضراء من جانب الكرخ ببغداد تنطلق من الناصرية وبقية المحافظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي، بعد تمرير قانون الانتخابات والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.