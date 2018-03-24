غبار وعواصف ترابية وأمطار متفرقة خلال الاسبوع الحالي بالعراق

(المستقلة)… توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت أن تشهد مناطق العراق تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وامطار متفرقة خلال الاسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان لها ان “الطقس سيكون اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، فيما سترتفع درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق”، مبينة ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها”.

وأضافت الهيئة ان “الطقس سيكون يوم الاحد في مناطق العراق غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن يتحسن تدريجيا”.

وأشارت الهيئة ان “الطقس سيكون يوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحو وفي الاقسام الشرقية يكون بين غائم جزئى وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون بين غائم جزئي وغائم وغبار خفيف”.

واوضحت الهيئة ان “الطقس سيكون يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية طقس بين غائم جزئى وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل”، لافتة الى ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية بين غائم جزئى وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية”. (النهاية)