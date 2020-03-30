غالب الشابندر يشن هجوما لاذعا على عادل عبد المهدي . تغريدة
المستقلة / متابعة /- شن السياسي المستقل غالب الشابندر هجوما لاذعا على رئيس الحكومة المنتهية ولايته عادل عبد المهدي ، قائلا : يا عدو المهدي انت و بحكم التجربة اثبت انك- بانتمائك السياسي-لست عراقياً انما كوردياً إيرانياً بحت .
وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، اتفق على مجيئك من نهب و دمر هذا الوطن والان يتمنون بقائك فلم يجدوا متستراً ولا متعاوناً مثلك .
وختم تغريتدته ، لقد ضحكت علينا بمقالاتك الاقتصادية و وطنيتك المزيفة ، أضعت الاقتصاد و دمرت جيش بنته الحرب.
يا عدو المهدي انت و بحكم التجربة اثبت انك- بانتمائك السياسي-لست عراقياً
انما كوردياً إيرانياً بحت .
اتفق على مجيئك من نهب و دمر هذا الوطن والان
يتمنون بقائك فلم يجدوا متستراً ولا متعاوناً مثلك .
ضحكت علينا بمقالاتك الاقتصادية و وطنيتك المزيفة.
أضعت الاقتصاد و دمرت جيش بنته الحرب.
— غالب الشابندر (@ghalb_shabander) March 30, 2020
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