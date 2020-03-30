غالب الشابندر يشن هجوما لاذعا على عادل عبد المهدي . تغريدة

المستقلة / متابعة /- شن السياسي المستقل غالب الشابندر هجوما لاذعا على رئيس الحكومة المنتهية ولايته عادل عبد المهدي ، قائلا : يا عدو المهدي انت و بحكم التجربة اثبت انك- بانتمائك السياسي-لست عراقياً انما كوردياً إيرانياً بحت .

وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، اتفق على مجيئك من نهب و دمر هذا الوطن والان يتمنون بقائك فلم يجدوا متستراً ولا متعاوناً مثلك .

وختم تغريتدته ، لقد ضحكت علينا بمقالاتك الاقتصادية و وطنيتك المزيفة ، أضعت الاقتصاد و دمرت جيش بنته الحرب.