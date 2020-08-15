غارة تركية على قضاء العمادية تؤدي الى مقتل شخصين واصابة اخر

المستقلة /- قتل شخصان وإصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارات جوية شنتها طائرات حربية تركية على قرى تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك تحت ذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حميد زبير مدير ناحية بامرني قوله أن طائرات تركية استهدفت سيارة من نوع هيونداي تكسون، داخل القرية كان يستقلها ثلاثة أشخاص، مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل اثنين منهم وأصيب الثالث بجروح خطيرة، وهوياتهم ليست معروفة، مشيرا إلى بدء الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

وأشار إلى أن القصف التركي برا وجوا بث الخوف والهلع في السكان، حيث كان موقع الحادث يبعد مسافة تقل عن مائة متر من السكان المدنيين.