الرئيسية / ثقافة وفنون / غادة عبد الرازق تشكر إليسا على ضد مجهول

غادة عبد الرازق تشكر إليسا على ضد مجهول

10/05/2018

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة لها من مسلسلها الذي سيكون حاضرًا في الموسم الرمضاني 2018 وبجانبها صورة لملكة الإحساس اليسا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام كنوع من الشكر لها لغنائها شارة مسلسل “ضد مجهول”.

وعلقت غادة على الصورة قائلة: ” واخيرررررررا#اغنية #ضد مجهول#ملكة #الاحساس#اليسا تسلميلى يا ست الكل #i love you #قريبا ان شاء الله”.

وأشاد الكثير من المعجبين بهذا التعاون الفني، وأن هذا العمل لغادة سيكون له طعم خاص خصوصا وأن اليسا وصوتها العذب سيكون حاضرًا في أغنية الشارة الخاصة بالمسلسل.

يُذكر أن العمل الدرامي من بطولة عبد الرازق، الى جانب الممثلين أحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، وآخرين. ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2018