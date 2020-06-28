غادة عادل “قمر 14” مع خالد النبوي وأمينة خليل

(المستقلة)..كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده بشكل رسمي مع النجمة غادة عادل، للمشاركة في بطولة فيلم “قمر 14” والذي يجمع عدد كبير من النجوم ويمثل أول تعاون فني بين غادة والنجم خالد النبوي، وتدور أحداث الفيلم في 7 ساعات فقط، حول تأثير القمر على حياة بعض الناس

السبكي قام بنشر صورة من جلسة التعاقد بينه وبين الفنانة غادة عادل عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك وعلق عليها قائلا: غادة عادل قمر 14.

ويجمع فيلم “قمر 14” عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن المقرر البدء في تصويره أول تموز/يوليو المقبل ما بين القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والمنيا، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي في ليلة يكون فيها القمر بدرًا مكتملًا، ويؤثر نفسيا على مسار شخصيات الفيلم، حيث أن جميع أحداث الفيلم تصيب الشخصيات في سبع ساعات، وتنتهي أحداث الفيلم باختفاء القمر.

يذكر أن تراث السينما المصرية يضم فيلما يحمل نفس الاسم “قمر 14” وقامت ببطولته الفنانة الراحلة كاميليا ومحمود ذو الفقار وحسن فايق ووداد حمدي وفردوس محمد وعرض لأول مرة في شهر نيسان/ أبريل عام 1950 قبل أربع أشهر من مقتل كاميليا في حادث تحطم طائرة.

المصدر : سيدتي