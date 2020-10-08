غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. “إنتي أختهم”

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. “إنتي أختهم”

المستقلة/- شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها، أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لفيلم “الخطة العايمة”.

وظهرت غادة مع أبنائها الثلاثة، ومن بينهم “عبدالله”، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر “إنستجرام” بوضع “إيموشن” قلوب.