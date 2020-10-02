غادة عادل تتصدر تريند جوجل فى مصر بسبب صورة

المستقلة/منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية غادة عادل ، محرك البحث الشهير جوجل فى مصر ، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة لها برفقة ابنها الأكبر “محمد”، عبر حسابها بموقع إنستغرام ، إحتفالا بعيد ميلاده.

وعقب نشر الفنانة المصرية غادة عادل صورتها برفقة ابنها سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وكانت صدمة بالنسبة للجمهور ،خاصة أن الفنانة ظهرت بإطلالة شبابية، مما جعل البعض لا يصدق أنه ابنها، خاصة وأنه بدا شابًا يشبه والده المخرج مجدي الهواري.

يذكر أن الفنانة غادة عادل لديها 5 أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري وهم “محمد، مريم، عبدالله، حمزة ، عز الدين”.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة غادة عادل عرض أحدث أفلامها “الخطة العايمة”، فى الدور العرض السينمائي، ويشارك فى بطولته علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد ، بسنت صيام ، هشام محمد شرف، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث فيلم “الخطة العايمة” فى إطار كوميدي حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهما، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما “على ربيع ومحمد عبد الرحمن” ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك.